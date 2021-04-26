Погиб еще один. Пятнадцать человек объявлены в розыск за одну неделю в Костанайской области

Пятнадцать человек были объявлены в розыск за одну неделю в Костанайской области. Без вести пропадали не только взрослые люди: мужчины и женщины, но и дети, и подростки. Всех удалось отыскать, однако не у всех разыскиваемых удалось выяснить причину их исчезновения, сообщает alau.kz

Увеличение числа людей, которые пропадают без вести, полицейские наблюдают каждую весну, как только погода становится теплее. Но,в течение недели с 19 по 25 апреля в розыск были объявлены сразу 15 жителей Костанайской области. Среди них были и трое несовершеннолетних. 21-ого апреля из дома в городе Тобыл ушел 12-летний мальчик. Днем пятиклассник сказал, что идет в школу. Нашли его уже в первом часу ночи в Костанае.

«В первом микрорайоне был, в подъезде. Девушка позвонила, сказала, что увидела ориентировку, позвонила волонтерам. Сразу приехали, забрали пацана. Хлеб ему кто-то дал, где-то купил булочки. Ну, у него с собой была еда. Он не голодный был», — сообщил оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Алмаз Ермуканов.

Мальчик уже состоит на полицейском учете, как склонный к бродяжничеству, уходит уже не первый раз, и уже умеет готовиться к предстоящему побегу из дома. По данным полиции, в основном в бега пускаются подростки из неблагополучных семей. Но взрослых пропадает больше. И мужчин, и женщин. Пропадал на днях и 75-летний мужчина, страдающий потерей памяти. Его обнаружили на улице, в районе, отдаленном от места его проживания. Все пятнадцать объявленных за неделю в розыск человек, как говорят полицейские, найдены. Кроме того, удалось найти и 35-летнего мужчину, заявление о пропаже которого поступило ещё пару недель назад.

«В элеваторе находились с коллегой, выпивали. Вышел по нужде, и пропал. Пропал 8 апреля. Был обнаружен 25 апреля в пятистах метрах от посёлка в талой воде. 8 апреля вода стояла там большая. Наверное упал, где-то там, и сейчас в воде обнаружен, без признаков криминального характера», — говорит Алмаз Ермуханов.

Полицией все же назначены экспертизы для выяснения причин гибели человека. Напомним, неделей ранее в регионе были найдены тела нескольких жителей Аулиекольского района, пропавших в сложных погодных условиях.

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