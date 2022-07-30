Погиб годовалый ребёнок в ДТП на трассе Карабутак-Костанай

24.kz
Три человека погибли в результате аварии в Актюбинской области.
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Она произошла на трассе Карабутак-Костанай, недалеко от посёлка Сулуколь, передает «Хабар 24». Столкнулись легковой автомобиль и «Газель».
Погибли водитель легковушки, пассажирка и годовалый ребёнок. Ещё четверых пассажиров с различными травмами госпитализировали в больницу. За два летних месяца в регионе в ДТП погибли уже 25 человек, 168 получили травмы.
Основными причинами аварий, по словам полицейских, по-прежнему, остаются превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Чтобы снизить количество аварий, дорожные полицейские регулярно проводят профилактические акции среди водителей.
Абай Жусупов, начальник ДП Актюбинской области: — Причина данного ДТП — несоблюдение правил дорожного движения. Водитель «Ниссан-Тиана» выехал на встречную полосу движения. К сожалению, все автомашины на учёте у нас не состоят, состоит на армянском учёте и «Газель» автомашина с российским учётом
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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