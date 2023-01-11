Погиб мотоциклист. Суд Костаная вынес условный срок виновнику

В суде №2 города Костанай рассмотрено уголовное дело в отношении Д. за нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Судом установлено, что 28 августа водитель Д., следуя по ул. Баймагамбетова в Костанае, на регулируемом перекрестке, совершая маневр поворот, не убедившись в безопасности дорожного движения, допустил столкновение с мотоциклом под управлением Л., который следовал во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП Л. от полученных травм скончался.

В ходе судебного разбирательства подсудимый заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, в котором прокурор просил признать его виновным с назначением наказания в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Применив ст.63 УК, назначенное наказание считать условным с установлением пробационного контроля сроком на 2 года 6 месяцев и возложением обязанностей, предусмотренных ст.44 УК.

Судом установлено, что подсудимому понятна сущность заключенного процессуального соглашения и он согласен с ним.

Подсудимый Д. вину в предъявленном обвинении признал полностью, не оспаривает добытые по делу доказательства, обвинение, выразил согласие с квалификацией содеянного и подтвердил добровольность волеизъявления подсудимого на заключение процессуального соглашения.

При определении меры наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, положительную характеристику по месту жительства, обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого — чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей, полное добровольное возмещение ущерба, а также мнение потерпевшего, просившего не лишать Д. свободы.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Санкция части 3 статьи 345 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет.

В соответствии с условиями процессуального соглашения, а также с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и с соблюдением требований ст.55 ч.3 УК судом назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года и применена ст.63 УК, условно с установлением пробационного контроля на весь срок наказания и возложением обязанностей, предусмотренных ст.44 УК.

Приговор не вступил в законную силу.

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