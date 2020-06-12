Погиб от рук боксера. Костанайский суд отказал родным в иске о возмещении морального вреда

Совершивший убийство беспомощного человека известный костанайский боксёр признан невменяемым. В суде рассмотрели дело в отношении Аслана Муканова, который летом прошлого года зарезал своего спящего зятя. Факт совершения преступления был доказан, но бывшего Чемпиона Мира освободили от уголовной ответственности.

В марте 2019 года 31-летний боксер из Костанайской области Аслан Муканов завоевал титул Чемпиона мира, одержав шестую победу на профи-ринге. До этого он жил в США, полтора года, тренировался в Колумбии, и после завоевания титула, вернулся домой. Но, летом того же года спортсмена задержали за совершение убийства. Обстоятельства преступления были озвучены в уголовном спецсуде Костанайской области, на процессе, наблюдать за которым, в силу ограничений, было возможно только с помощью Интернета.

«Судом достоверно установлено, что Муканов Аслан 11 июля 2019 в селе Алтын дала, в доме своей родной сестры, используя заранее приготовленный нож, нанёс несколько ударов в область спящего зятя своего Пшенбаева, тем самым причинил ему смерть», — отметила судья Жаннар Тлеубаева.

Произошедшее подтверждено показаниями жены убитого, которая является сестрой убийцы. Она и рассказала, что Муканов пришёл к ней домой рано утром, и, когда она отлучилась, нанёс ножевые ранения в шею Серика Пшенбаева, после чего убежал. И до этого, и во время бегства, Аслана видел ещё один житель села. Но, во время следствия был также достоверно установлен факт, что Муканов во время совершения преступления находился в состоянии невменяемости. Как пояснила судья, он не понимал, не осознавал происходящее, и не отдавал отчёт своим действиям.

«В отношении Муканова была проведена не одна, а четыре экспертизы. Исследование Муканова проводилось экспертами, имеющими высшее медицинское образование, а также учёные степени в области психиатрии и психологии», — отметила судья Жаннар Тлеубаева.

Исследования велись полгода. Комиссия установила наличие у Муканова хронического психического расстройства. Суд постановил: признать доказанным совершение Мукановым Асланом запрещённым законом деяния предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 99 УК РК, в состоянии невменяемости. Производство по уголовному делу в отношении Муканова прекратить, и освободить Муканова от уголовной ответственности.

Даже судебные издержки, в связи с невменяемостью Муканова, и освобождения его от ответственности, будут погашены за счёт государства. В иске о возмещении морального вреда, матери погибшего Серика Пшенбаева к матери Муканова на 10 миллионов тенге, суд отказал.

Поскольку в судебном заседании было достоверно установлено, что близким родственникам, законному представителю, родителям, сестре Муканова не было известно о наличии у него психического расстройства, суд принял решение о том, что они не могут нести материальную ответственность за причиненный вред. Аслану Муканову назначено принудительное лечение под интенсивным наблюдением в психиатрическом спецстационаре, в Талгарском районе Алматинской области. Впрочем, там он и находится уже несколько месяцев, и будет находиться до полного излечения. Стороны могут обжаловать решение суда.

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