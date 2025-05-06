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Погиб при исполнении служебных обязанностей подполковник полиции в Костанайской области

— Сегодня, 21:51
Изображение для новости: Погиб при исполнении служебных обязанностей подполковник полиции в Костанайской области

Фото alau.kz/Н.Луговской

Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов на своей странице в инстаграм выразил слова соболезнования по поводу гибели полицейского. 

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«Выражаю соболезнования родным и близким участкового инспектора полиции Департамента полиции Костанайской области, подполковника полиции Батырсаима Зайтинова, погибшего в ДТП при исполнении служебных обязанностей. Его имя останется в памяти коллег и ведомства. Министерство внутренних дел окажет семье всю необходимую поддержку», — говорится в тексте.

В пресс-службе ДП Костанайской области пообещали позже представить более подробную информацию.



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