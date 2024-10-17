Тракторист, перевозивший сено, погиб в Костанайской области в результате падения на него одного из тюков корма.

Несчастный случай произошел на территории крестьянского хозяйства в Костанайском районе. По данным пресс-службы департамента полиции области, по факту нарушений правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть 55-летнего мужчины 5 октября, полицией начато досудебное расследование.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, полиция сейчас расследует несколько дел по аналогичной статье, в том числе и обстоятельства гибели сразу четырех человек, которые получили смертельное отравление, когда спустились в бункер для приема зерна, на одной из рудненских мельниц.

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