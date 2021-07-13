Погиб ребёнок. О смертельных ДТП в Костанайской области за несколько дней рассказали полицейские

За полгода на территории Костанайской области зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, шесть из них с участием детей. В результате 27 человек погибли, в том числе трое несовершеннолетних.

Пострадали 140 человек, из которых шестеро дети. «Только за 10 дней июля в области уже совершено 14 ДТП в которых 6 человек погибли, и 10 получили телесные повреждения. Так 11 июля около 19:15 на 29-ом километре дороги Аулиеколь — Москалевка, водитель 1961-ого года рождения, управляя автомашиной Рено-Меган, не справился с управлением и совершил опрокидывание автомашины в кювет», — сообщил замначальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий Цой. На месте скончался двухлетний пассажир автомобиля, 29-летний пассажир доставлен в реанимацию. Днем ранее возле села Ырсай на дороге Денисовка — Житикара 62-летний мужчина не справился с управлением автомобиля «Хёндай Соната», слетел в кювет и погиб от полученных травм. «9 июля около 13:15 при въезде в посёлок Щербаково, водитель, девушка 1986 года рождения, управляя «Хёндай-Акцент», при совершении обгона не справилась с управлением, допустила столкновение с обгоняемой автомашиной, в результате чего последняя потеряла управление и опрокинулась в кювет. В результате в реанимации областной больницы скончалась пассажирка сбитого ВАЗа», — рассказал Виталий Цой.

Анализ показывает, что основными причинами ДТП являются превышении скорости, нарушение правил маневрирования и обгона, и невнимательность водителей и пешеходов. Для снижения числа ДТП, усиления дисциплины участников дорожного движения, а так же выявления и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, в Костанайской области с 13 июля по 12 августа начинается полицейская ОПМ «Безопасная дорога». На период проведения ОПМ будет увеличена плотность нарядов патрульной полиции на загородных трассах, а так же в ночное время в городах и населенных пунктах. В сельской местности к проведению ОПМ будут привлечены участковые инспекторы. Полицейские обещают в период операции акцентировать внимание на разъяснительной, профилактической работе. К этому будут привлекаться сотрудники всех заинтересованных госорганов: местных исполнительных, транспортного контроля, нацкомпании «Казахавтожол» и ТОО «Казахавтодор».

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