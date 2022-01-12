Погибла без вести пропавшая жительница Костанайской области

Информацию о гибели пропавшей жительницы Костанайской области подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

10 января ​в отдел полиции района Беимбета Майлина поступило сообщение о том, что ​ 6 января текущего года 75-летняя жительница села Береговое ушла в неизвестном направлении и не вернулась.

В поисках пропавшей совместно с сотрудниками полиции приняли участие волонтеры поискового отряда.

Женщина была найдена мертвой в ходе поисковых мероприятий в селе «Береговое». Тело погибшей обнаружили волонтеры на территории ТОО «Викторовское». На теле признаков насильственной смерти нет. По предварительным данным, женщина скончалась от переохлаждения.

Назначена экспертиза.

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