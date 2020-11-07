По факту ДТП, в котором погибла следователь отдела полиции Карасуского района, начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 ноября 2020 года в селе Карасу. 33-летний водитель управлял автомашиной «Лада-Гранта» и на пешеходном переходе совершил наезд на полицейского. В результате полученных травм капитан полиции Светлана Исаева скончалась в больнице.

В настоящее время начато досудебное расследование по 345 УК РК.

Уже установлено, что следователь возвращалась домой с работы, в форменном обмундировании. Также начато служебное расследование.

Руководство и личный состав выражает глубокие соболезнования семье погибшей.

Следователь служила в полиции 6 лет. Девушке было всего 33 года.

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