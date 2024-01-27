Погибла, упав в котлован. Условный срок получил житель Костанайской области

В суде района Беимбета Майлина рассмотрено уголовное дело в отношении гр. С. — прораба ТОО за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что на объекте «Реконструкция водопровода и разводящих сетей в селе Майское района Беимбета Майлина» подсудимый нарушил правила безопасности ведения строительных работ, выразившееся в не обеспечении ограждения котлована забором либо земляными отвалами и освещения в темное время суток. В результате преступного бездействия подсудимого гражданка Ш., ехавшая на велосипеде, упала в выкопанный котлован и, получив телесные повреждения, была госпитализирована в больницу района Беимбета Майлина, где скончалась.

Подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого — полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Приговором суда С. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с применением ст.63 УК условно.

Приговор не вступил в законную силу.

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