Погибла, упав в котлован. Условный срок получил житель Костанайской области

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В суде района Беимбета Майлина рассмотрено уголовное дело в отношении гр. С. — прораба ТОО за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Судом установлено, что на объекте «Реконструкция водопровода и разводящих сетей в селе Майское района Беимбета Майлина» подсудимый нарушил правила безопасности ведения строительных работ, выразившееся в не обеспечении ограждения котлована забором либо земляными отвалами и освещения в темное время суток. В результате преступного бездействия подсудимого гражданка Ш., ехавшая на велосипеде, упала в выкопанный котлован и, получив телесные повреждения, была госпитализирована в больницу района Беимбета Майлина, где скончалась.
Подсудимый вину признал полностью, чистосердечно раскаялся.
При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого — полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.
Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
Приговором суда С. признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с применением ст.63 УК условно.
Приговор не вступил в законную силу.