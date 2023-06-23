Погибла женщина. В Костанайской области автомобиль влетел в стоящую на обочине фуру

В ДП Костанайской области сообщают, что 21 июня на 87 километре автодороги А-22 «Костанай-Карабутак» 63-летний водитель, управляя легковым автомобилем Шевроле Дамас совершил столкновение со стоящей на обочине грузовой машиной «Вольво».

В результате ДТП, 62-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

Из-за шокового состояния, водитель «Шевроле» объяснить причину столкновения, не смог.

«Удар пришелся на пассажирскую сторону. Со слов водителя грузового авто, он направлялся из города Челябинск в Шымкент. Не доезжая посёлка Тобол, при движении, он обнаружил неисправность автомобиля и остановился, прижавшись к обочине дороги. В момент осмотра транспортного средства, он услышал удар и увидел позади, въехавшую машину Шевроле. Сразу же вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Сам он телесных повреждений не получил», — сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

Только за 5 месяцев на территории области произошло более 130 ДТП, в которых погибло 23 человека и более 170 получили телесные повреждения.

«Для обеспечения надзора за дорожным движением, нами организован целый комплекс профилактических мер. Пресечено 59 тысяч 600 нарушений ПДД. В настоящее время, апробируется новый метод выявления нарушений скоростного режима. За неделю новым способом выявлено более 130 нарушений, 70% которых составляет превышение скорости. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать предписанные правила, которые могут спасти жизнь и здоровье людей», — отметил первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей Милюк.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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