Погибли беременная женщина и её дочь. По смертельному ДТП вынесен приговор в Костанае

Сегодня вынесен приговор виновнику смертельной аварии на трассе в Костанайской области.

Смертельное ДТП произошло 29 октября 2023 года на 24 километре автодороги «Костанай-Аулиеколь», вблизи села Талапкер. По материалам дела, лишенный прав на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде, 36-летний водитель минивена Виктор Пынзарь, при обгоне выехал на встречную полосу, и совершил лобовое столкновение с «LADA Kalina».

В ней находился 46-летний Куаныш Махмутов, его жена и четверо детей. 38-летняя, беременная женщина погибла на месте.

Позже в реанимации детской областной больницы от полученных травм скончалась и её 10-летняя дочь Айару. Травмы получили и отец семейства, и остальные дети: восьми, четырех и двух лет. Все были госпитализированы.

Виктору Пынзарю назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших, Махмутова и Валеева, удовлетворены частично. Суд назначил в счет возмещения причиненного материального вреда в пользу Махмутова взыскать с Пынзаря 5 миллионов 270 тысяч тенге.

«И компенсацию морального вреда 20 миллионов тенге. Всего 25 миллионов 269 тысяч 917 тенге. Взыскать с Пынзарь Виктора в пользу Валеева Кымбара в счет компенсации морального вреда 5 миллионов тенге. В остальной части исковых требований Махмутова и Валеева в компенсации морального вреда отказать», — зачитала решение судья Ляззат Мухамеджанова.

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