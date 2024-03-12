Погибли беременная женщина и её дочка. Пять лет запросило обвинение за смертельное ДТП в Костанайской области

Смертельное ДТП произошло 29 октября 2023 года на 24 километре автодороги «Костанай-Аулиеколь», вблизи села Талапкер. По материалам дела, лишенный прав на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде, 36-летний водитель минивена Виктор Пынзарь, при обгоне выехал на встречную полосу, и совершил лобовое столкновение с «LADA Kalina». В ней находился 46-летний Куаныш Махмутов, его жена и четверо детей. 38-летняя, беременная женщина погибла на месте.

Позже в реанимации детской областной больницы от полученных травм скончалась и её 10-летняя дочь Айару. Травмы получили и отец семейства, и остальные дети, 8-и, 4-х и 2-х лет. Все были госпитализированы. В суде Пынзарь вину признал. В ходе прений стороны процесса обсудили размер наказания для подсудимого.

«Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание Пынзарь, являются наличие малолетних детей у виновного, и чистосердечное раскаяние. Обстоятельств, отягчающих вину и ответственность в действиях Пынзарь не установлено. Прошу суд Пынзарь Виктора признать виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, с пожизненным лишением права управлять транспортным средством»,- сказал государственный обвинитель Ергали Маулетов.



Адвокат потерпевших выдвинул требования о назначении Пынзарю максимального, десятилетнего срока заключения, отмечая, что вред его клиентам никак не возмещен, не выражены даже соболезнования родными подсудимого. По видеосвязи в суде высказался и муж погибшей женщины и отец умершей девочки Куаныш Махмутов. Сам он еще с трудом передвигается.

«5 лет? Три человека забрал из моей семьи, и 5 лет? В четырех стенах сидеть на костылях, и смотреть, как дети каждый день маму кричат. Этого никому не пожелаю», — возмутился потерпевший Куаныш Махмутов.

«По всей строгости закона наказать. Почему, потому, что это, конечно, боль с моего сердца не снимет, но, тем не менее… 5 лет, это… Ну, убейте собаку на улице, — 5 лет дадут… А нет моей дочки, внучки, не родившегося ребёнка нет, понимаете?», — сказал потерпевший Камбар Валеев.



Ранее глава пострадавшей семьи просил взыскать с подсудимого более 5 миллионов тенге материального ущерба и 32 миллиона на возмещение морального вреда. А отец погибшей женщины полученный им моральный ущерб оценил в 30 миллионов тенге.

«Я искренне раскаиваюсь. Не знаю… Несчастный случай… Если могут простить меня… Я себя не оправдываю. У меня тоже есть дети. Мне жалко их семью. Опять же, все из-за денег, все рвешься, рвешься заработать их… Не знаю… Если можете, — простите…», — сказал подсудимый Виктор Пынзарь.



Огласить приговор суд должен в ближайшие дни.



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