Погибли два человека в результате ДТП на трассе «Костанай-Аулиеколь»

Сегодня, около 16:00 65 летний житель п. Мичурино управляя автомобилем «ВАЗ 2121 Нива» не справился с управлением из-за обледенения дорожного полотна и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ -2120», которым управлял 42 летний костанаец. Об этом сообщил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков на своей странице в Фейсбук.

В результате ДТП водитель и один пассажир автомобиля «ВАЗ 2121 Нива» скончались от полученных травм. Ещё один пассажир этого автомобиля госпитализирован в травматологическое отделение Аулиекольской ЦРБ. Водитель «ВАЗ 2120» также доставлен в больницу с различными травмами.

В ближайшие дни дорожные службы и дорожные патрули полиции будут работать в усиленном режиме и патрулировать автодороги.

«Обращаюсь к водителям Костанайской области! Прошу автолюбителей воздержаться от дальних поездок в непогоду. Также напоминаю, что делать, если автовладелец попал в снежный плен. В случае возникновения нештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендую обращаться в круглосуточный call-центр АО НК «КазАвтоЖол» по короткому номеру 1403″ или по номеру 102″, — обратился начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

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