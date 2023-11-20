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Погибли две женщины, сбиты пешеходы. Более 100 ДТП зарегистрировано за минувшие выходные в Костанайской области

pixabay.com

109 ДТП зарегистрировано за минувшие выходные на территории Костанайской области. В результате одного из них погибли 2 человека. Это произошло ранним утром 18 ноября на территории Костанайского района.

Фото предоставлено пресс-службой ДП

На 21 километре автодороги «Рудный-Качар» 53 летний водитель автомашины «MersedesBenzSprinter», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП два пассажира погибли и три пострадало, все пассажиры. Погибшие два человека, одна из них это гражданка РК, 58-летняя, и вторая погибшая, это гражданка РФ. По данному факту начато досудебное расследование. В тот же день вечером ДТП произошло в Костанае на улице Карбышева.

62-летний водитель, на нерегулированном пешеходном переходе, управляя автомашиной «Chevrolet Niva» совершил наезд на пешеходов, в результате 59-летний пешеход доставлен в отделение травматологии городской больницы. В других, 107 случаях, обошлось без пострадавших, но владельцы автомобилей получили большой материальный ущерб. В основном, отмечают сотрудники полиции, на рост числа ДТП повлияло резкое ухудшение погоды. Из-за этого на автодорогах республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» и «Костанай-Аулиеколь-Сурган» было ограничено движение для всех видов транспорта. Сотрудники полиции помогли 30-и водителям, в том числе 10-и на грузовиках.

«Также, у нас, на автодороге «Екатеринбург-Алматы», из-за того, что дороги перекрыли, был буран, видимость была нулевая, было остановлено движение со стороны Сарыколя, где было скопление транспортных средств, прибывших с территории СКО. Было более 60-и машин, из них 21 это легковые автомобили, в которых были дети»,- сообщила старший инспектор по особым поручениям МПС ДП Костанайской области Айнура Джумагулова.

Водители, отмечают полицейские, не были готовы к такой ситуации. Многие из них не заменили резину на зимнюю. В этой связи стражи дорожного порядка, призывают всем водителей сделать это, и соблюдать скоростной режим и дистанцию между авто.

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