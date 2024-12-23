За неделю в Костанайской области, по данным полиции региона, произошло 20 ДТП. В результате 25 человек получили различные травмы, и двое погибли. Один смертельный случай произошел в Алтынсаринском районе, вблизи села Бозбек.

Грузовик опрокинулся в кювет, в результате чего погиб пассажир этого транспортного средства. Еще одно ДТП с большегрузом произошло в окрестностях Костаная 21 декабря.

«Около 16:17 на западной объездной автодороге на выезде из Костаная, водитель грузового автомобиля марки «Вольво» совершил наезд на 31-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщила старший инспектор УМП ДП Костанайской области Эльмира Испандиярова.



Всего с начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 1187 ДТП. В них погибли 79 человек, и более полутора тысяч получили различные ранения. Чаще всего травмирующие и смертельные случаи, по данным полиции, происходят из-за наездов на пешеходов.

«Их в этом году зарегистрировано 444, при этом 16 пешеходов погибло, и ещё 458 получили травмы. Вторым видом ДТП являются столкновения транспортных средств, их с начала года зафиксировано 378, в которых 29 человек погибло, 605 получили травмы», — сообщила старший инспектор.



Одно такое столкновение произошло сегодня утром на проспекте Аль-Фараби. Около 8:10 грузовой автомобиль «Газель» притормозил для поворота налево, и в это время сзади в него врезался кроссовер марки «Киа». По данным полиции, его водитель, 33-летняя девушка, не выдержала дистанцию до впереди идущего автомобиля. В результате она была направлена в больницу с ушибами пальцев.



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