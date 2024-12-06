Сегодня в областном акимате состоялось совещание по вопросу отопительного сезона в регионе. В текущем году сократилось количество порывов на теплосетях. Глава области Кумар Аксакалов сообщил, что по поручению Президента необходимо уровень износа довести до 43% к 2029 году.

Кумар Аксакалов отметил, отопительный период всегда сопровождается высоким риском возникновения ЧС. С начала сезона в области было два случая нарушения теплоснабжения — это Мендыкаринский и Амангельдинский районы.

Также один пожар в Житикаринском районе из-за неисправности печного отопления. К сожалению, в Амангельдинском и Житикаринском районах были жертвы. В этой связи, за отсутствие должного контроля акимов Амангельдинского и Мендыкаринского районов привлечь к дисциплинарной ответственности. Нельзя, чтобы такие аварии происходили вообще. Работа котельного оборудования необходимо держать постоянно на особом контроле», — отметил аким Костанайской области.

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