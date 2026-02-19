USD 511.26 EUR 597.61 RUB 6.32

Погибли люди: в Костанае меняют схему движения на аварийном участке

— Сегодня, 12:11
Изображение для новости: Погибли люди: в Костанае меняют схему движения на аварийном участке

Фото ДП

В областном центре сотрудники административной полиции усилили контроль за дорожной обстановкой. Работа по повышению безопасности на улично-дорожной сети ведётся на постоянной основе в рамках государственного надзора.

По итогам мониторинга установлено, что на участке улицы Амангельды — от улицы Бородина до улицы Козыбаева — в прошлом году произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли два человека, ещё десять получили травмы различной степени тяжести.

Изображение 1 для Погибли люди: в Костанае меняют схему движения на аварийном участке

Кадр из видео

В целях стабилизации ситуации и снижения числа ДТП изменена организация дорожного движения на данном отрезке. На пересечениях улиц Амангельды – Шаяхметова, Амангельды – Летунова и Амангельды – 1 Мая установлены запрещающие дорожные знаки «Движение без остановки запрещено».

Теперь при выезде на указанные перекрёстки водители обязаны полностью остановиться перед знаком, оценить дорожную ситуацию и только после этого продолжить движение.

В полиции отмечают, что принимаемые меры направлены на повышение дисциплины водителей и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Мониторинг дорожной обстановки будет продолжен.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.