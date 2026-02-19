В областном центре сотрудники административной полиции усилили контроль за дорожной обстановкой. Работа по повышению безопасности на улично-дорожной сети ведётся на постоянной основе в рамках государственного надзора.

По итогам мониторинга установлено, что на участке улицы Амангельды — от улицы Бородина до улицы Козыбаева — в прошлом году произошло 9 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли два человека, ещё десять получили травмы различной степени тяжести.

В целях стабилизации ситуации и снижения числа ДТП изменена организация дорожного движения на данном отрезке. На пересечениях улиц Амангельды – Шаяхметова, Амангельды – Летунова и Амангельды – 1 Мая установлены запрещающие дорожные знаки «Движение без остановки запрещено».

Теперь при выезде на указанные перекрёстки водители обязаны полностью остановиться перед знаком, оценить дорожную ситуацию и только после этого продолжить движение.

В полиции отмечают, что принимаемые меры направлены на повышение дисциплины водителей и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Мониторинг дорожной обстановки будет продолжен.