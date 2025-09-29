 Ya Metrika Fast
Погибли мать и сын. Подозреваемого особо тяжком преступлении разыскивают в Костанайской области

— Сегодня, 13:17
Фото alau.kz/Н.Луговской

Ориентировку о происшествии рассылают в мессенджерах жители Костанайской области. Также водители сообщают, что на трассах останавливают и досматривают автомобили По факту особо тяжкого преступления полицией возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, а также необходимые следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



