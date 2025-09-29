Ориентировку о происшествии рассылают в мессенджерах жители Костанайской области. Также водители сообщают, что на трассах останавливают и досматривают автомобили По факту особо тяжкого преступления полицией возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого, а также необходимые следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Деревья падают под тяжестью снега в Костанае - видео Сегодня с ночи Костанайскую область завалил осенний снег. Деревья стоят в мокром снегу. Ветки свисают...

Казгидромет выпустил прогноз погоды на ближайшие три дня После теплых осенних дней жители северных регионов почувствовали дыхание зимы – в ночные часы зафиксировались...