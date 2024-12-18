15 декабря полицией Костанайской области было зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. В поселке Тобол района имени Беимбета Майлина автомобиль наехал на пешехода.

Пешеход скончался в результате полученных травм. Во втором случае, произошедшем на территории Наурзумского района, столкнулись два легковых автомобиля.

«На автодороге областного значения «Аулиеколь-Жолдама» произошло столкновение автомашины «Киа» и «Фольксваген Пассат». В результате ДТП погибли пассажир и водитель автомобиля «Киа», — сообщила старший инспектор УМП ДП Костанайской области Елена Магасумова.

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