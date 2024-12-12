В лисаковском приюте для животных «Кошкин дом» случился пожар. Огнём было охвачено помещение, где содержались питомцы. Местные волонтёры рассказали, что здесь не обошлось без жертв, несколько животных погибло.



Возгорание в вагончике началось примерно в 7 вечера. К приезду спасателей пожар уже разрушил кровлю и стены. От огня пострадали клетки и находящиеся здесь животные, к сожалению, без жертв не обошлось.

«Пожарная машина достаточно быстро приехала, они уже были здесь на крыше, просматривали очаг, выяснилось, что это проводка. Автоматы не сработали, к сожалению. По погибшим кошкам где-то 8-10, это уже точно. Остальные все живы, они находятся в новом вагончике», — рассказала волонтёр приют «Кошкин дом» Алина Каирбаева.

Площадь нового вагончика не позволяет свободно разместить всех имеющихся на данный момент порядка 40 питомцев. Он слишком мал. Поскольку нужно предусмотреть место и для готовки еды. А старое помещение, увы, восстановлению не подлежит.

«Очень нужна помощь с демонтажем. Нужны будут люди, которые помогут это всё это убрать, разгрести, потому что это, во-первых, это кошки, которые сейчас будут приходить, и для работников это тоже не безопасно. Сами мы не справимся — девочки, нужна будет мужская помощь, нужна будет работа с техникой, нужно будет с помещением вопрос решать. Может быть получится у нас к Новому году решить вопрос нового вагончика, будем открывать сбор на вагончик новый. Это самое оптимальное решение, чтобы быстро решить вопрос с помещением», — говорит волонтёр.

В приюте «Кошкин дом» работают две девушки, и еще несколько волонтеров курируют приют, решая финансовые и другие вопросы. Неравнодушных людей работники просят приносить миски, лотки, сухой корм, одеяла, а ещё нужен обогреватель. По всем вопросам волонтёры просят обращаться по номеру Светлана Нурманова: +7 778 650 2039.

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