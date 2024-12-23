«Дети оказались сами дома ночью, без присмотра. Старший ребенок, который выжил, в четыре утра проснувшись, пытался, видимо, разжечь печь и что-то вместе с дровами или чем-то ещё он положил. Он сам говорит, что какой-то бутылёк положил. От этого произошел взрыв. Он выбежал на улицу. Пока прибежали там всё это произошло», — рассказал на брифинге Кумар Аксакалов.

В этом доме был установлен датчик угарного газа. Но он был отключен. Причина неизвестна.

Спонсорами была приобретена двухкомнатная квартира с мебелью и техникой для пострадавшей семьи.