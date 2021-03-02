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Погибли семь человек. Появилось видео с места смертельного ДТП в Костанайской области

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Лобовое столкновение двух автомашин произошло между селами Новонежинка и Лаврентьевка Аулиекольского района на трассе республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган», передает alau.kz

Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в автомобиле «Лексус» находилось 3 человека, в «Паджеро» — 4. Все погибли на месте происшествия, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

«На вызов выехали две бригады скорой помощи.  Констатировали смерть всех участников аварии.
7 человек ( трое мужчин в Лексусе и четверо ( мужчина и три женщины) в Митсубиси) погибли на месте. Они получили травмы несовместимые с жизнью. На данный момент личность установлена у пятерых погибших», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

Также установлено, что «Лексус» направлялся в Нур-Султан из Костаная, водитель «Паджеро» двигался в сторону областного центра.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и прокуратуры области

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