Как рассказал в уголовном спецсуде Костанайской области уроженец Таджикистана, 55-летний Сайвали Шарипов, 16 мая, на микроавтобусе марки «Ford Transit» он выехал с родины, вместе с десятью своими родственниками в российский Екатеринбург. Путь пролегал через Узбекистан, где они переночевали в Самарканде, дальше дорога пошла через Казахстан.

В общем, за трое суток они добрались до Рудного, где остановились в придорожной гостинице. 20 мая, по его словам, пассажиры подняли его в четыре часа утра.

«Я сказал: «Давайте поспим, потом поедем»! Ребята сказали: «Нет. На границу сейчас, если пораньше попадаем, то мало народу (будет), быстро пройдём». Поехали по качарской трассе. + Ближе к границе, оказывается там фуры стоят, очень большие очереди. Они прям на дороге стоят. Я видел все, но я думал, что он едет», — рассказал подсудимый Сайвали Шарипов.

Но, грузовик «Daf» с прицепом стоял на месте. Как теперь считает обвинение, из-за скорости, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортных средств, Шарипов не справился с рулевым управлением и допустил столкновение. В результате аварии шестеро пассажиров от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, ещё четверо с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

«Действия Шарипова квалифицированы по статье «Нарушение лицом управляющими транспортным средством правил дорожного движения, повлекшее, по неосторожности, причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, легкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц», — зачитал гособвинитель Рустам Даутов.

— Признаете вы свою вину, или не признаете вы свою вину?

— Я признаю вину. Я виноват.

— В полном объеме, или частично?

— В полном объеме. Я виноват. Я же был за рулём.

В связи с этим обстоятельством, уголовное дело рассматривается в сокращенном порядке. Судебное решение по нему, скорее всего, после выполненя всех процессуальных процедур, будет оглашено в ближайшие дни.

