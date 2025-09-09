Специализированным межрайонным судом по уголовном делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя Алматинской области.

20 мая 2025 года на автомобильной дороге «Алматы-Екатеринбург» подсудимый, управляя автомашиной марки «Ford Transit», где находились 10 пассажиров, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с прицепом грузовика, стоявшей в колонне на полосе попутного движения в направлении пограничного пункта.

В результате дорожно-транспортного происшествия шестеро его пассажиров от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, ещё четверо с различными травмами доставлены в Карабалыкскую районную больницу.

Совершенное уголовное правонарушение относится к категории преступлений средней тяжести.

Подсудимый полностью признал свою вину. Потерпевшие вопрос наказании оставили на усмотрение суда.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил Ш. наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу.