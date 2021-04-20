Погибли трое человек, ранее пропавшие без вести в Костанайской области

Найдены трое ранее без вести пропавших жителей Аулиекольского района, сообщает пресс-служба департамента полиции области, передает alau.kz.

В течение двух дней, без признаков насильственной смерти, установлены трое ранее без вести пропавших жителей района. Согласно заключениям проведенных экспертиз причина смерти «общее переохлаждение организма».

В отдел полиции района обратилась 46-летняя жительница села Аманкарагай с просьбой оказать содействие в поисках ее 49-летнего мужа Луковенко Сергея Леонтьевича, который 20 ноября 2020 года ушел из дома и не вернулся. Мужчина был найден местным жителем села 19 апреля 2021 года.

19 февраля 2021 года ушел из дома и не вернулся 35-летний житель села Диевка Феоктистов Юрий Николаевич. С заявлением в полицию обратилась супруга. 18 апреля мужчина был найден вблизи села работником местного предприятия.

19 апреля 2021 года сотрудниками полиции в ходе поисковых мероприятий вблизи поселка Кушмурун района найдена Мифтахова Валентина Антоновна, которая 6 марта 2021 года около 3-х часов дня ушла из дома и не вернулась.

«Отдел полиции Аулиекольского района выражает особую благодарность волонтерам и всем неравнодушным гражданам, принимавшим активное участие в поисках без вести пропавших»,- говорится в сообщении.

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