В Житикаринском райсуде Костанайской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть пятерых детей».

Судом установлен, что подсудимая оставила своих детей дома без присмотра, поручив старшему сыну подкинуть дрова в печь в случае похолодания.

Сын поджег в печи дрова, уголь и бытовой мусор, а также закинул в печь пластиковую бутылку с неустановленным содержимым, отчего пламя в печи вспыхнуло и перешло в пожар. В результате пожара пятеро детей скончались.

Вина подсудимой доказана ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия и заключениями судебных экспертиз.

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.

Представитель потерпевшего — отдел занятости и соцпрограмм акимата района, просила назначить подсудимой наказание, не связанное с лишением свободы, поскольку последняя на иждивении имеет малолетнего ребенка.

Подсудимая свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась, просила не лишать ее свободы.

Санкция ч.3 ст.292 УК предусматривает безальтернативное наказание – лишение свободы от 5 до 10 лет.

Согласно ч.3 ст.11 УК указанное выше преступление относится к категории неосторожных преступлений средней тяжести.

Смягчающим обстоятельством признано чистосердечное раскаяние и наличие малолетнего ребенка, отягчающих – не установлено.

Согласно ч.2 ст.55 УК при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 1/2 максимального срока, предусмотренного статьей УК.

В этой связи суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы и на основании ст.74 УК в связи с наличием малолетнего ребенка отсрочил исполнение наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

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