Погибло четверо. Приговор вынесен по делу о взрыве в оружейном магазине

Сегодня состоялось оглашение приговора по делу о взрыве в оружейном магазине Костаная, в результате чего погибло четверо человек.

Взрыв в магазине «Оружейная палата» в Костанае произошел 3 сентября прошлого года. В результате загорелись рядом стоящие одноэтажные здания. Огонь перешел на крыши ближайших зданий СТО, столовой, и распространился по площади более 2000 квадратных метров. Подсудимым по делу являлся руководитель ТОО «Сатурн 2012», и магазина «Оружейная палата», Сергей Бескровный.

Обвинения ему были предъявлены по статье «Нарушение требований пожарной безопасности лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия и смерть четырех лиц». В результате пожара погибли Кравченко, Ефимов, Неводничий, Мурзабеков, а также различные телесные повреждения получили шесть лиц, и причинен ущерб имуществу граждан на общую сумму 491 миллион 31 тысяча 129 тенге.

Сергей Бескровный приговорён к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности ( в колонии-поселении).

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