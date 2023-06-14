Погибшая в области Абай глава лесничества была беременна — подруга

Погибшая при пожаре в области Абай Мейрамгуль Жиенбаева была беременна. Об этом рассказала подруга погибшей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Massaget.kz.
33-летняя Мейрамгуль Жиенбаева была руководителем Успенского лесничества Новошульбинского филиала РГУ «ГЛПР «Семей орманы».
«Руководство филиала спряталось друг за друга и ходило по кабинетам, и целый день ничего не делало. Потом позвонила покойная Мейрамгуль и неоднократно била тревогу со словами: «Осталось 7 километров, осталось два километра», — рассказала подруга погибшей, жительница села Успенка Шолпан Кенжебаева.
У погибшей остались муж, 15-летний сын и 5-летняя дочь. Подруга Мейрамгуль Шолпан рассказала, что она была беременна.
Однако главный врач больницы Бородулихинского района Айжан Амангелди рассказала, что Мейрамгуль не успела встать на учет по беременности. По ее словам, информация о ее беременности отсутствует.