В редакцию alau.kz обратился уроженец села Белозерка Костанайского района Юрий Конев. Он прислал фото памятника «Погибшим белозерцам», который установлен в селе.
По словам Юрия, памятник героям, участникам Великой Отечественной войны в плачевном состоянии.
Мы запросили комментарий в пресс-службе акима Костанайского района.
«На данный момент памятник воинам Великой Отечественной войны, расположенный в селе Белозёрка Костанайского района, не закреплён на балансе какого-либо учреждения. Тем не менее, в целях сохранения исторической памяти и по инициативе местного сообщества, 16 апреля текущего года начаты восстановительные работы. Ремонт проводится за счёт привлечённых спонсорских средств. На сегодня завершены подготовительные работы», — сообщили в акимате.
В рамках восстановления запланированы демонтаж разрушенного основания, очистка и реставрация фигуры солдата, восстановление и покраска бетонной плиты с надписью, благоустройство прилегающей территории.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.