В редакцию alau.kz обратился уроженец села Белозерка Костанайского района Юрий Конев. Он прислал фото памятника «Погибшим белозерцам», который установлен в селе.

По словам Юрия, памятник героям, участникам Великой Отечественной войны в плачевном состоянии.

Мы запросили комментарий в пресс-службе акима Костанайского района.

«На данный момент памятник воинам Великой Отечественной войны, расположенный в селе Белозёрка Костанайского района, не закреплён на балансе какого-либо учреждения. Тем не менее, в целях сохранения исторической памяти и по инициативе местного сообщества, 16 апреля текущего года начаты восстановительные работы. Ремонт проводится за счёт привлечённых спонсорских средств. На сегодня завершены подготовительные работы», — сообщили в акимате.

В рамках восстановления запланированы демонтаж разрушенного основания, очистка и реставрация фигуры солдата, восстановление и покраска бетонной плиты с надписью, благоустройство прилегающей территории.

Памятник, пообещали в акимате, будет полностью обновлён к 7 мая 2025 года. К 9 Мая — Дню Победы — состоится торжественное возложение венков с участием сельчан, ветеранов и молодёжи.

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