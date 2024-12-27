Прогноз погоды по Казахстану на 28-30 декабря представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие двое суток северные и восточные регионы все еще будут под влиянием ложбины северо-западного циклона, с которым ожидаются снег и метель.

Лишь 28 декабря, с отрогом очередного антициклона, на севере страны погода прояснится. С приближением циклона из районов Средиземного моря, на западе, с 27 декабря на юге, затем и на юго-востоке Казахстана также будет неустойчивая погода, пройдут осадки (дождь, снег) и гололед. По республике ожидаются туман, на севере страны усиление ветра.

На большей части республики установилась температура выше своих климатических показателей, однако в северных регионах ожидается небольшое понижение температуры воздуха: ночью до 7-15, днем до 5-10 мороза.

На остальной территории страны значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

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