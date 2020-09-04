Погода 5 сентября в Костанайской области

5 сентября в Костанайской области ожидается дождь, туман. Ветер северный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на юге области +13. Днем +12…+17, на юге +20 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16
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COVID-2019 в Казахстане
106121 - зарегистрированно
98585 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3425 - в Костанайской области