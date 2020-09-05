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Погода 6 сентября в Костанае

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6 сентября в Костанае ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью +8 градусов, днем +16.

Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Ветер северо-западный со скоростью 5-11 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

106225 - зарегистрированно

99018 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3428 - в Костанайской области

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