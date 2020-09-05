Погода 6 сентября в Костанае

6 сентября в Костанае ожидается переменная облачность.
Температура воздуха ночью +8 градусов, днем +16.
Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.
Ветер северо-западный со скоростью 5-11 метров в секунду.
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COVID-2019 в Казахстане
106225 - зарегистрированно
99018 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3428 - в Костанайской области
Tags: Алау Казахстан новости прогноз погоды