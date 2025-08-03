Ночью 4 августа на западе Костанайской области небольшой дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный 7-12, днем на юге области порывы 15 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12, на западе области 15, днем 21-26, на юге области 30 тепла.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.

Температура

воздуха ночью 8-10, днем 24-26 тепла.

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