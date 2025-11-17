Аким Костаная Марат Жундубаев заявил о неудовлетворительных темпах и качестве работ по обустройству детских спортплощадок. По его словам, тёплая погода этой осени создавала подрядчикам все условия для ускорения, однако фактическое выполнение на 17 ноября составляет лишь 66%.

«Для подрядчиков погода — хороший бонус в этом году. 17 ноября — плюс пять. Но имеем всего 66% выполнения», — подчеркнул глава города.

Отдельно он раскритиковал рудненскую компанию «Тамерлан», ранее занимавшуюся установкой остановочных павильонов.

«Тамерлан» — рудненская компания, они остановки делали. Там по качеству были вопросы, я им говорил. Стыдно, наверное. Это что за работа такая? Мы всё время критикуем приезжих, а у нас местные свои подводят. Тоже надо разбираться — 66%», — сказал Жундубаев.

Аким предупредил, что затягивание устройства покрытий на площадках до декабря приведёт к технологическим дефектам.

«Если сейчас будут делать до декабря, обязательно будет тартан отрываться. В любом случае у нас гарантии есть — заставим всё переделать. Но зачем доводить до такого состояния?» — отметил он.

Власти намерены добиться исправления недочётов в рамках гарантийных обязательств и настаивают на соблюдении сроков и технологических регламентов при строительстве детской инфраструктуры.

