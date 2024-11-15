Погода готовит сюрпризы: от прохлады до экстремальной жары

Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты будут определять погоду в Казахстане в ближайшие дни.
По прогнозу синоптиков, с 25 по 27 июня в ряде регионов страны ожидаются дожди с грозами. Местами возможны град, шквалистое усиление ветра и пыльные бури.
Сильные дожди прогнозируются 25 июня на северо-западе и севере страны, 25–26 июня — на востоке, а 26–27 июня — на западе и северо-западе Казахстана.
На фоне прохождения циклона в северо-западных, северных и центральных регионах ожидается спад жары. Температура воздуха здесь понизится до 23–28 градусов тепла.
Вместе с тем на юге и востоке республики сохранится жаркая погода. Сухие и теплые воздушные массы продолжат поступать из районов Ашхабада. В этих регионах столбики термометров будут подниматься до 33–38 градусов, а местами ожидается сильная жара до 40–42 градусов.
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