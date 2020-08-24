Погода на 25 августа в Костанайской области

25 августа в Костанайской области ожидается погода без осадков, ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, на юге области +13. Днем +20…+25, на юге области +28 градусов.
В Костанае переменная облачность.
Температура воздуха ночью +8…+10, днем +22…+24 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
104718 - зарегистрированно
92598 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3346 - в Костанайской области