Погода на 28 августа в Костанайской области

28 августа в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +25…+30, на юге области +33.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Ночью +12…+14 градусов, днем +27…+29.

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