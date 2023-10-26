Погода резко изменится: часть Костанайской области накроет непогода

По данным синоптиков, утром и днем на западе и севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, град и шквал.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 9–14 м/с, днем на западе и севере области порывы усилятся до 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10–15 градусов тепла, на юге области — до +20. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, на юге — до +33.
В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +28…+30.
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