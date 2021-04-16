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Погода резко ухудшится. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

liter.kz

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«Казгидромет» распространил штормовое предупреждение в Костанайской области. 

Ночью 19 апреля в Костанайской области местами ожидаются осадки — дождь с переходом в снег, низовая метель, гололед, туман.

Ветер северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

Резкое понижение температуры воздуха 19 апреля ночью до 3-8 мороза, днем до 3 мороза – 2 тепла.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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