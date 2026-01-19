Порядок организации дистанционного обучения при неблагоприятных погодных условиях в Казахстане регулируется правилами, утверждёнными Министерством просвещения, передает informburo.kz

Единых критериев для перевода школьников на дистанционный формат по погодным причинам в стране не существует. Показатели неблагоприятных метеоусловий устанавливаются отдельно в каждом регионе с учётом географических и климатических особенностей, а также возраста учащихся. Как правило, эта информация публикуется на официальных ресурсах отделов и управлений образования.

Решение о переходе на дистанционное обучение при неблагоприятной погоде доводится до населения следующими способами:

через местные теле- и радиоканалы;

на официальных сайтах организаций образования и органов управления образованием;

в социальных сетях и мессенджерах образовательных учреждений и профильных ведомств;

через классных руководителей.

Оповещение осуществляется с 06:45 до 08:00 для первой смены и с 11:15 до 13:00 — для второй и третьей смен.

В дни дистанционного обучения педагоги работают в соответствии с установленной учебной нагрузкой и расписанием занятий. Для других сотрудников сохраняется обычный режим рабочего времени и график сменности.

Если учащиеся пришли в школу в день, объявленный дистанционным, для них в полном объёме организуются все виды занятий — учебные, дополнительные, кружковые, работа групп продлённого дня, а также предоставляется горячее питание. Учебный процесс проводится по утверждённому расписанию, согласованному с учредителем.

Для полноценного освоения учебных тем педагоги используют различные формы дистанционного обучения, включая онлайн-уроки (например, через Zoom) и самостоятельную работу. Информация о форматах занятий и видах заданий доводится до сведения учащихся и их родителей или законных представителей.

При дистанционном обучении в организациях среднего образования ведётся строгий учёт обучающихся, подключившихся к занятиям. Сведения о посещаемости передаются руководству школы. Родителей информируют о результатах учебной деятельности детей, а также об условиях дистанционного обучения и самостоятельной работы.

В случае если ребёнок не смог подключиться к онлайн-урокам, он выполняет задания самостоятельно и направляет их педагогу.

Ранее в Министерстве просвещения отмечали, что учителя не вправе снижать формативные оценки из-за отсутствия ученика на онлайн-занятиях. Если у ребёнка отсутствуют условия для дистанционного обучения, родители должны заранее уведомить об этом педагога.

Пенсия в Казахстане: кому платят даже без стажа Пенсионная система Казахстана регулируется законодательством и формируется с учётом трудового стажа и пенсионных накоплений граждан....

Кто останется без света в Костанае - список ТОО «ЭПК-forfait» информирует жителей города Костаная о проведении плановых ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства....