Погода ухудшается. Штормовое предупреждение обьявили в регионе

Штормовое предупреждение распространили синоптики Казгидромета.

8 ноября в Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на севере и в центре области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Костанае 8 ноября ожидается ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с

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