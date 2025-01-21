Сообщение распространила служба «112»..

21 января с 10.00 в связи c ухудшением погодных условий — плохая видимость, метель закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги Республиканского значения Костанайской области:

KAZ 13 «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» — 252-377 км, от гр.Улытауской обл. через г. Аркалык до гр. Акмолинской области.

В связи c ухудшением погодных условий (метель) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1. «Аулиеколь-Жалдама» — 53-257 км.

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