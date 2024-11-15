Погода в Казахстане: север замёрзнет, юг накроют грозы

В Казахстане на 18–20 апреля ожидается контрастная погода. В одних регионах сохранится прохлада без осадков, в других — пройдут дожди с грозами.
Север, восток и центр: без осадков, но прохладно
На севере, востоке и в центральных регионах влияние отрога скандинавского антициклона сохранит умеренно холодную и преимущественно сухую погоду. Осадки не прогнозируются, однако с постепенной сменой воздушных масс температура начнёт повышаться.
Запад и юг: дожди, грозы и ветер
На западе и юге страны ожидается неустойчивая погода. Прогнозируются дожди с грозами, а в горных районах южных областей возможны осадки в виде дождя и снега. Также ожидается усиление ветра.
Туманы по стране
В ночные и утренние часы на большей части территории республики вероятны туманы, что может повлиять на видимость на дорогах.
Температурный фон
Днём воздух прогреется:
— на западе, севере и в центре — до +15…+23°C;
— на востоке — до +10…+18°C;
— на юге и юго-востоке — до +17…+28°C.
Минус на счетах ЕНПФ: казахстанцам объяснили причину колебаний
Бесплатные лекарства продавали в аптеках: Минздрав выявил нарушения
