Погода в Казахстане: север замёрзнет, юг накроют грозы

— Сегодня, 13:47
В Казахстане на 18–20 апреля ожидается контрастная погода. В одних регионах сохранится прохлада без осадков, в других — пройдут дожди с грозами.

Север, восток и центр: без осадков, но прохладно

На севере, востоке и в центральных регионах влияние отрога скандинавского антициклона сохранит умеренно холодную и преимущественно сухую погоду. Осадки не прогнозируются, однако с постепенной сменой воздушных масс температура начнёт повышаться.

Запад и юг: дожди, грозы и ветер

На западе и юге страны ожидается неустойчивая погода. Прогнозируются дожди с грозами, а в горных районах южных областей возможны осадки в виде дождя и снега. Также ожидается усиление ветра.

Туманы по стране

В ночные и утренние часы на большей части территории республики вероятны туманы, что может повлиять на видимость на дорогах.

Температурный фон

Днём воздух прогреется:
— на западе, севере и в центре — до +15…+23°C;
— на востоке — до +10…+18°C;
— на юге и юго-востоке — до +17…+28°C.



