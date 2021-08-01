Погода в Казахстане — штормовое предупреждение объявлено в 10 областях

Сразу в десяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, сообщает zakon.kz.

Горячие дни ожидают большую часть страны, передает РГП «Казгидромет«.

2 августа в Акмолинской области местами возможна гроза. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами также гроза. Днем град, шквал. Ветер южный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду. На юге области — сильная жара, до 38 градусов.

В Туркестанской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях также ожидается сильная жара — до 41 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза и сильный ветер в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях. Утром и ночью — туман.

В Карагандинской и Кызылординской областях температура достигнет 40 градусов.

В Жамбылской области синоптики прогнозируют пыльную бурю и град. Дневная температура воздуха — 40 градусов.

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