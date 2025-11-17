В регионе ожидается преимущественно сухая погода. Ночью и утром на западе, севере и в центре области местами туман, видимость может ухудшаться. Ветер южный, юго-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью −3…−8 °C (на юге области около 0 °C), днём 0…+5 °C, на юге до +10 °C.
Костанай
В областном центре — переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 5–10 м/с. Температура ночью −4…−6 °C, днём +1…+3 °C.
Рекомендации
Из-за тумана и отрицательных ночных температур возможна скользкость на дорогах: водителям — сохранять дистанцию и снижать скорость, пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой.
Жаңалықтар - 14.11.25
