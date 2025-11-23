В ночь на ближайшие сутки в северных и восточных районах Костанайской области ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Местами сохранится гололёд и возможна низовая метель. На западе, севере и востоке области прогнозируется туман, ухудшающий видимость.
Ветер западный, юго-западный 9–14 м/с, на востоке и юге области порывы могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0…–5 °C, на юге — до +3 °C. Днём ожидается 0…+5 °C, на юге потеплеет до +8 °C.
Погода в Костанае
В Костанае — переменная облачность. Ночью возможны дождь и снег, местами гололёд. Ветер западный, юго-западный 9–14 м/с. Температура воздуха ночью 0…–2 °C, днём потеплеет до +2…+4 °C.
Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте меры безопасности при сложных погодных условиях.
