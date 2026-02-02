В Костанайской области прогнозируется неустойчивая зимняя погода.
На западе и севере региона ожидается небольшой снег, на востоке и юге — туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, скоростью 9–14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13–18 градусов мороза, на юге области — около 10 градусов ниже нуля, на востоке — 21–26 градусов мороза. Днём ожидается 5–10 градусов мороза, на севере области — до 15 градусов ниже нуля.
В Костанай прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5–10 м/с.
Температура воздуха ночью — 16–18 градусов мороза, днём — 10–12 градусов ниже нуля.
