Погодные условия. Кого 23 февраля перевели на дистанционное обучение?

Информацию распространил отдел образования Рудного.

Учащиеся с 0 по 5 классы первой смены школ Рудного переведены на дистанционный формат обучения.

Ухудшение погодных условий:-22, порывы ветра до 13 м/с.

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