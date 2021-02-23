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Погодные условия. Кого 23 февраля перевели на дистанционное обучение?

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Информацию распространил отдел образования Рудного.

Учащиеся с 0 по 5 классы первой смены школ Рудного переведены на дистанционный формат обучения.
Ухудшение погодных условий:-22, порывы ветра до 13 м/с.

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