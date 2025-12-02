2 декабря на дорогах Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областей местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. На отдельных участках возможны снежная каша и гололедица, ухудшение видимости. Об этом сообщает пресс-служба Казавтожол.

Просим водителей учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности:

снижайте скорость и увеличивайте дистанцию;

избегайте резких манёвров и торможений;

используйте ближний свет фар и противотуманные огни при ухудшении видимости;

проверяйте зимнюю оснащённость авто (шины, омыватель, щётки, запас топлива и тёплые вещи);

планируйте маршрут с учётом возможных задержек.

Круглосуточная справочная информация о состоянии республиканских дорог — Колл-центр 1403 .