Погодные условия на республиканских трассах: 2 декабря

— Сегодня, 08:39
2 декабря на дорогах Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областей местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. На отдельных участках возможны снежная каша и гололедица, ухудшение видимости. Об этом сообщает пресс-служба Казавтожол.

Просим водителей учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности:

  • снижайте скорость и увеличивайте дистанцию;
  • избегайте резких манёвров и торможений;
  • используйте ближний свет фар и противотуманные огни при ухудшении видимости;
  • проверяйте зимнюю оснащённость авто (шины, омыватель, щётки, запас топлива и тёплые вещи);
  • планируйте маршрут с учётом возможных задержек.

Круглосуточная справочная информация о состоянии республиканских дорог — Колл-центр 1403 .



