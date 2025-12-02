Точка зрения - Местное самоуправление - это не "помогайки" акимов, а полноценная власть. Пётр Своик
Точка зрения - Местное самоуправление - это не "помогайки" акимов, а полноценная власть. Пётр Своик...
2 декабря на дорогах Акмолинской, Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областей местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега. На отдельных участках возможны снежная каша и гололедица, ухудшение видимости. Об этом сообщает пресс-служба Казавтожол.
Просим водителей учитывать погодные условия и соблюдать меры безопасности:
Круглосуточная справочная информация о состоянии республиканских дорог — Колл-центр 1403 .
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.